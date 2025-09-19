Taraftar Okan Buruk'un kalemini kırdı! İşte takımın başında görmek istedikleri isim

Süper Lig devi Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki kabus gibi başlangıcı taraftarı ayağa kaldırdı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken, sosyal medyada teknik direktör Okan Buruk'a yönelik sert eleştiriler gündeme damga vurdu.

OKAN BURUK'A BÜYÜK TEPKİ VAR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Buruk, Avrupa arenasındaki farklı mağlubiyetin ardından taraftarların hedefi haline geldi. "Okan Buruk artık bu seviyede Galatasaray'ı taşıyamaz" yorumları binlerce paylaşımda öne çıktı. Bazı taraftarlar, alınan yenilgiyi "tarihi bir hezimet" olarak nitelendirirken, yönetimin acilen bir değişikliğe gitmesi gerektiğini savundu.

ARDA TURAN SESLERİ GİDEREK ARTIYOR

Sarı-kırmızılı camianın büyük bir bölümü, kulübün efsane kaptanlarından olan Arda Turan'ın takımın başına geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada yapılan binlerce yorumda, "Arda bu takımı ayağa kaldırır", "Kendi evladımızı görmek istiyoruz", "Fatih Terim sonrası yeni bir lider Arda Turan olmalı" ifadeleri dikkat çekti.