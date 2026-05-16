Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sitem: 'Biz gavur muyuz kardeşim?'

Aydın'ın Nazilli ilçesine gelen Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, Galatasaray yönetimine sitem etti. "Biz gavur muyuz?" diyen Çolak, şampiyonluk kutlamalarına çağrılmamasına tepki gösterdi.

Türk futbolunun efsane golcülerinden Tanju Çolak, "Gerçek Kral" isimli kitabının imza günü için Aydın'ın Nazilli ilçesine geldi. Özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Çolak, imza gününde yaptığı konuşmada Galatasaray yönetimini eleştirdi. Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlayan Çolak, şampiyonluk kutlamalarına davet edilmemesine tepki gösterdi. Yönetimin yabancı futbolcuları çağırıp Türk futbolcularını unuttuklarını ifade eden Çolak, "Türk futbolu ve Galatasaray için bir tane Tanju Çolak var. İsviçre'deki istatistik kurumu, beni dünyanın en iyi 48 futbolcusu arasında gösterdi. Bronz Ayakkabı ve Gümüş Ayakkabı sahibiyim. Altın Ayakkabıyı da Galatasaray'da aldım. Neden, niye, niçin bizleri çağırmıyorlar. Siz gidin anca yabancı futbolcuları çağırın. Onlara VIP araç verin, otel verin, bakıcı verin. Peki biz neyiz? Biz gavur muyuz kardeşim?" dedi.

"Türk futbolcuların emeklerine saygı duyun"

Eski Türk futbolcularının kulüpten uzaklaştırıldığını iddia eden Çolak, "Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Hasan Şaş, Ergün Penbe, Ümit Davala gibi bu takım için efsane olmuş isimleri çağırmıyorsunuz. Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu Türk futbolculardır. O emeklere saygı duymuyorsunuz. Çok mu zor efsane Türk futbolculara değer vermek? Yerli futbolculardan bu kadar mı çekiniyorsunuz?" şeklinde konuştu.

"Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz"

Galatasaraylı kimliğinin tartışılamayacağını söyleyen Çolak, "Benim Galatasaraylılığımı kimse sorgulayamaz, haddine değil. Bugüne kadar 28 ile gittim. Gittiğim her yerde Galatasaraylı olduğumu söylüyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Ama eski futbolcuları böyle davranarak kulüpten uzaklaştırıyorsunuz" diyerek kulüp yönetimine sitem etti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Hasan Şaş da, yorumculuk yaptığı bir programda benzer ifadeler kullanarak, eski futbolculara vefa gösterilmemesinden dert yanmıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı