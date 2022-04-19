Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendikleri maçtaki performanslarından dolayı futbolcularını kutladı.

Uçar, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ligde son 3 maçta kazanamadıklarını hatırlatan Uçar, "Son 3 hafta galip gelememenin verdiği psikolojiyle kazanıp son 5 haftaya avantajlı girmek istiyorduk. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı yaptık. İyi başladığımız maçta 2-0'ı yakaladık. İlk yarıda oyunun kontrolü elimizdeydi. Devre arasında da oyun planımızda detaylar dışında değişikliğe gitmedik. Yediğimiz gole kadar işler bizim adımıza iyi gitti. Net pozisyonlar kaçırdık. Rakibimizin de iyi ayakları var. Özellikle geçiş hücumlarını iyi yapıyorlardı. 66. dakikada hata sonucu yediğimiz gol, psikolojik olarak bizi aşağı çekti. Ancak ondan sonraki bölümde bile geçen haftalara göre oyunu kontrol ettik. Son dakikaya kadar iyi savunup, gol yemeden 2-1 kazandık. Bundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Stada gelen az sayıdaki taraftara teşekkür eden Uçar, "Bugün sayıları az olsa da buraya gelip bizi yürekten destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çocuklar bu ilçeyle alakalı çok güzel bir hikaye yazıyor. Bu ilçede yaşayan herkesi gelip bundan sonraki 2 iç saha müsabakamızda bizim arkamızda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Uçar, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın hakem performansını eleştirdiğinin söylenmesi üzerine, "Hakemlerimiz de birer insan ve kendi işlerini en iyi şekilde yapmak istiyor. Ülkemizdeki futbol iklimi maalesef çok sağlıksız. Dünyanın en iyi hakemlerinin bile bu sağlıksız iklimde doğru düdükler çalmasını, net doğru kararlar vermesini bekleyemiyoruz. Ufak tefek hatalar olmuştur ama en başta ülkedeki futbol iklimini değiştirmemiz gerekiyor. Hakemlerimizin üzerindeki inanılmaz baskıyı azaltmamız gerekiyor. Başka türlü liglerimizin sağlıklı şekilde tamamlanması mümkün değil. Burada en büyük görev de biz teknik direktörlere düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taşkın: "Hakem de verdiği penaltıyla mağlubiyete çanak tutmuş oldu"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, mağlubiyeti hakem Yiğit Arslan'ın yönetimine bağladı.

Müsabakanın ilk yarısında iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran Taşkın, "Maça iyi başlayamadık. Burada hakem faktörü de ön plandaydı. Vermiş olduğu kararlarla bizi baskı altına aldı. Kornerden yediğimiz ilk golde topun taca çıktığını gördük ama hakem korner verdi. Sonrasında da gol yedik. Verdiği penaltı çok ucuzdu. Bu da moralimizi tamamen bozdu. İlk devre maçı düzeltebilecek bir performans sergileyebilirdik ama maalesef bu hakemle oynadığımız tüm maçlarda başıma aynı şey geliyor. Daha beraberliğim bile yok, hep mağlup oluyorum. Çok samimi bir maç yönettiğine inanmıyorum." diye konuştu.

Ligde 31 maçta 38 puan toplayan başkent temsilcisinin teknik direktörü, kalan 5 karşılaşmadaki 15 puana talip olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıda iyi değildik ama hakem de verdiği penaltıyla mağlubiyete çanak tutmuş oldu. Devre arasında soyunma odasında çok agresif bir konuşma geçti. Oyuncular da güzel reaksiyon verdi ve golü bulduk. Girdiğimiz pozisyonlar var ama eşitliği sağlayamadık. Ümraniyespor'un iyi bir takım olduğunu söyleyelim, galibiyetlerine gölge düşürmeyelim ama bugün maçı çevirebilecek pozisyonları bulmamıza rağmen yapamadık. İkinci yarıdaki oyunumuzdan memnunum. Kalan haftalar için de bu oyun beni ümitlendirdi. Oruç tutan oyuncularım çok fazlaydı. Burada bazıları tuttu. Bu enerjiyi düşürmüştü. Kalan haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu takım sıkıntı yaşamayı hak etmiyor. En dipten buralara kadar geldik. Takımıma güveniyorum. Kalan 5 maçtaki 15 puana talibiz. İnşallah bu takım sıkıntı yaşamayacak."