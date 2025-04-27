Taner Taşkın: 6 Puan Değerinde Bir Maç Kazandık

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, Şanlıurfaspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, 6 puan değerinde bir maç kazandıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, deplasmanda karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamada bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Düşme hattından yavaş yavaş yukarı çıkmamız gerekiyordu. Çok kritik bir maçtı. Mağlup olan çok büyük bir yara alacaktı, bunu biliyorduk. Tabii Şanlıurfaspor'un seyircisiz oynamasının bizim için avantaj olacağını düşündük. Urfaspor, Urfa şehri daha üst ligleri hak ediyor diye düşünüyorum ama bizi bu şekilde karşılaştırdı. Biz de bu gün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Seyircisiz olmalarının avantajını en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. İlk devre Urfaspor'un bizden zaman zaman daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama gol pozisyonu açısında çok kısır bir maçtı. İkinci devre golle başlamamız bize moral oldu. Üstüne bir gol daha atıp 2-0 öne geçtik. Bu skor bizi rahatlattı gibi gözükse de Urfaspor maçı bırakmadı ve çok güzel bir gol buldular. Bu sefer biz panik yaptık. Hamle yapmamız gerekiyordu. Hamle yaparak beşli oyuna döndük ve beşli oyunda iyi hamle yaptığımızı düşünüyorum. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Toplam 6 puanlık bir maç aldık. Şimdi iki maçımız var. Daha evvel oynadığımız maçlarda hep rakibimiz ne yapacak diye bekliyorduk ama şimdi rakipler ne yapacağımızı bekliyorlar. Bu avantajı doğru kullanmak istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA