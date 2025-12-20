Haberler

Tammy Abraham'dan Beşiktaş'a güzel haber

Güncelleme:
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında kafa darbesi sonrası oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın tomografi sonuçlarında herhangi bir patolojik bulguya rastlanmadığını açıkladı. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

  • Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmadı.
  • Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde beyin sarsıntısı geçirerek oyuna devam edemeyen Tammy Abraham için açıklama yayımladı.

ABRAHAM'DAN GÜZEL HABER

Siyah-beyazlılar, İngiliz golcünün taburcu edileceğini açıklayarak şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

