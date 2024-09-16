Tamı tamına 41 bin! 3. Lig takımı seyirci rekoru kırdı

2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, TFF 3. Lig'in seyirci rekorunu kırdı.

REKOR KIRILDI

Bursaspor'un Tokat Belediye Plevne Spor ile oynadığı maçı 41 bin 300 yeşil-beyazlı taraftar takip etti ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3. Lig seyirci rekorunu kırdı.