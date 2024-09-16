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Tamı tamına 41 bin! 3. Lig takımı seyirci rekoru kırdı

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor, evinde ağırladığı Tokat Belediye Plevnespor karşılaşmasıyla seyirci rekoru kırdı. Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma için 40 bin bilet satıldı ve toplamda 41 bin seyirci ile 3. Lig seyirci rekoru kırıldı.

2010 yılında Süper Lig'de şampiyon olan Bursaspor, TFF 3. Lig'in seyirci rekorunu kırdı.

REKOR KIRILDI

Bursaspor'un Tokat Belediye Plevne Spor ile oynadığı maçı 41 bin 300 yeşil-beyazlı taraftar takip etti ve 3. Lig'de seyirci rekoru kırıldı.

Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan bu karşılaşma için 40 bin bilet satıldı. Bursaspor seyircisi 3. Lig seyirci rekorunu kırdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Bursaspor Bursaspor Futbol Bursa Tokat Spor

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Yorumlar (6)

Emre Akkaya:

Bursaspor Ne Hallere düştü Demiyorlarda Rekor kırmış Bursasporun ne işi var 3. ligte ???

31
0
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Mehmet Vatandaş:

vay be Bursaspor 3.ligde:))) demek ki bu sahada stadda terör estirmekle olmuyormuş. Bir çok ünlü futbolcunun yetiştiği camiayı tekrar süper ligde görmek isteriz ama centilmenliği ile, oynadığı güzel futbol ile

17
6
yanıtYanıtla
Perwer:

Önceden planlanmış bir organizasyon ama fark etmez, Bursaspor bir daha belini doğrultamaz

10
8
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FOX MOLDER:

3.ligde rekor 10 bin küsürle Zonguldaksporda idi

7
3
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Sonay KUROĞLU:

Anca seyirci rekoru kırar sonrası yok, yılların takımı ne hale geldi

5
1
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Savaş Tural:

Hakettiği ligde.

3
1
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