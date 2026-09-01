Haberler

Çorum FK'da Sivrikaya'dan Beşiktaş maçı değerlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maç sonrası, baskıyı planladıklarını ancak kırılma anlarında hata yaptıklarını söyledi. Eyüpspor maçını kazanarak yoluna devam etmek istediklerini belirtti.

Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Çorum FK, sahadan 6-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, "Beşiktaş'ın bu atmosferde bize baskı oluşturacağını az çok planlamıştık. Maçın başında kalemizde golü gördük. Kırılma anlarından bir tanesi verilen penaltı oldu. Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Yaptığımız değişikliklerle hücumsal anlamda ne katabiliriz diye düşündük. İkinci yarının hemen başında 2-1 e getirdik. Oyuna tutunabileceğimiz bir anda 3. golü yedik. Büyük takımlara karşı reaksiyonunuzu iyi yapamazsanız mağlup ayrılıyorsunuz. İyi bir takımımız var. Yeni oyuncularımızla daha da iyi olacağız. Ligde henüz 3. haftadayız. Yaşadığımız sadece bir mağlubiyet. Önümüzdeki Eyüpspor maçını kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Oyun felsefeleri hakkında da konuşan Sivrikaya, "Oyunumuz rakibe göre değişebiliyor. Bizim bir oyun anlayışımız olacak. Daha cesur oynayacağız. Bugün de zaman zaman rakibimize zor anlar yaşattığımız anlar oldu. Doğru oyunu oynamak istiyoruz. Maç maç dizilişimiz de planlarımız da tabiki değişecektir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı

Ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı!
Ölüm yolu Ceyda'dan sonra Yıldırım'ı da yuttu, aynı yerde ikinci kaza

Önce Ceyda, şimdi Yıldırım: Ölüm yolu can almaya devam ediyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçında tribünler tek ses oldu
Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!