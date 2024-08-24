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Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda toplamda 5 eksik bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 3. haftasında deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

TAM 5 EKSİK VAR

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel, Rade Krunic ve Miha Zajc, Rize'ye götürülmedi. Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı. Ayrıca sarı kart cezalısı olan Mert Hakan da kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte sarı-lacivertlilerin kadrosu;

Tam 5 eksik! Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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