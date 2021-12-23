Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü - Haberler

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Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

Haberler.com - Spor
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Amanda Serrano ile Miriam Gutierrez arasında yapılan boks maçı sonrası ortaya çıkan görüntü herkesi dehşete düşürdü. Karşılaşmada tam 237 yumruk yiyen ancak nakavt olmadan, puanla maçı kaybeden Gutierrez'in yüzünün geldiği son hal görenleri şaşkınlığa uğrattı.

10 raunt süren maçta Miriam Gutierrez rakibinden tam 237 yumruk yedi. Nakavt olmayan ancak oldukça yıpranan Gutierrez maçı puanla kaybederken kırıklar ve şişliklerle dolu yüzünün son hali görenleri hayrete düşürdü.

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

"DANS PARTNERİM GUTIERREZ'E TEŞEKKÜR EDERİM"

Nakavt olmayan rakibini sosyal medyadan tebrik eden Amanda Serrano, "Dans partnerim Gutierrez'e teşekkür ederim. Bir kere bile yere düşmedi' dedi. Miriam Gutierrez'in mücadele sonrası yüzünün geldiği hal ise endişelendirdi.

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdüAmanda Serrano ile Miriam Gutierrez

Tam 237 yumruk yedi, nakavt olmadı! Kadın boksörün yüzünün geldiği son hal dehşete düşürdü

Haberler.com - Spor

Boks, Spor, Haberler

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Yorumlar (3)

haksız mıyım:

boks spor değildir...vahşettir

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UğuR DURAN:

Yenge vazgeç bu sporu sen. yüzmeye yazıl.

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Ahmet Gündoğdu:

Bunun neresi spor,kim demiş ,resmen vahşet,çunku bırbırıne zarar verıyorsun vede şiddet uyguluyon.tıpkı av sporu gıbı buda vahşet çünkü zevk ıcın bır canlıya zarar verıyorsun.

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