Tam 16 kurtarış! Uğurcan Çakır daha ne yapsın?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiltere'nin Liverpool takımına 4-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçta Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, birçok kritik kurtarış yaparak ön plana çıktı. Mücadelenin 25. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golünü engelleyemeyen Uğurcan, devamında yaptığı kurtarışlarla farkın daha da açılmasını önledi. Milli kaleci, mücadeleyi 16 kurtarışla tamamladı.

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla mücadeleye damga vurdu.

Maçın 29. dakikada Mohamed Salah'ın karşı karşıya aşırtma denemesinde gole engel olan tecrübeli file bekçisi, 33. dakikada Szoboszlai ceza sahası dışından sert şutunda soluna uçarak topu kornere çeldi.

Liverpool'un 45+4. dakikada Salah ile kullandığı penaltıyı ayaklarıyla kurtaran Uğurcan Çakır, 45+6. dakikada ise önce Salah, ardından da Florian Wirtz'in yakın mesafeden şutlarında topun ağlara gitmesini önledi. Milli kaleci, bu performansıyla takımının devre arasına daha farklı bir skorla yenik girmesinin önüne geçti.

İyi performansını ikinci yarıya da taşıyan Uğurcan, 48. dakikada Hugo Ekitike'nin çaprazdan sert şutunda ve 50. dakikada Salah'ın karşı karşıya vuruşunda kalesini gole kapattı. 29 yaşındaki file bekçisi, 51. dakikada Ekitike, 53. dakikada Ryan Gravenberch, 62. dakikada Salah'ın gollerini engelleyemedi.

MÜCADELEYİ 16 KURTARIŞLA TAMAMLADI

Mücadeleyi tam 16 kurtarışla tamamlayan Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasındaki Monaco müsabakasında da penaltı kurtarmıştı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

O zaman atılan 4 gole sayılmayan 2 gol kaçan penaltı dahil olursa 21-0 bitebilirdi. Dua etmeleri lazım valla billa.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

