Tam 15 futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray, beklenen transfer gelirlerini elde edemeyince rotayı değiştirdi ve kiralık olarak başka kulüplerde oynayan 15 futbolcuyu geri çağırdı. Sezon sonunda bu futbolcuların büyük bir kısmı, teknik heyetin değerlendirmesine sunulacak. Bu oyuncuların büyük bölümünün Avusturya'da yapılması planlanan sezon öncesi kampında yer alması öngörülüyor.
Galatasaray'da transfer planlaması değişti. Beklenen gelir gelmeyince, kiralık gönderilen futbolcular sezon öncesi kampa gelecek. Başka takımlarda oynayan 15 futbolcu, sarı kırmızılılara geri dönmüş olacak.
Galatasaray'da sezon başında ve devre arasında başka kulüplere kiralanan futbolcular, sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeniden sarı-kırmızılı ekibe dönmeye hazırlanıyor.
Yönetim, bu oyuncuların büyük kısmını yaz kampında teknik heyetin değerlendirmesine sunmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı yönetim, bazı oyuncuların sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonlarına rağmen, beklenen transfer gelirlerinin elde edilememesi nedeniyle rotayı değiştirdi.
Yaklaşık 40 milyon euro bonservis beklentisinin karşılanamaması, kulübü alternatif planlar üretmeye zorladı. Bu doğrultuda kiralık gönderilen futbolcular yeniden gündeme alındı.
Sezon sonunda Galatasaray'a toplamda 15 futbolcunun geri dönmesi bekleniyor. Bu oyuncuların büyük bölümünün Avusturya'da yapılması planlanan sezon öncesi kampında yer alması öngörülüyor.
İşte Galatasaray'a kiralıktan dönecek o isimler;
- Kazımcan Karataş-FC Orenburg
- Victor Nelsson-Roma
- Halil Dervişoğlu-Gaziantep FK
- Batuhan Şen-Kocaelispor
- Taylan Antalyalı-Bodrum FK
- Derrick Köhn-Werder Bremen
- Mathias Ross-Sparta Prag
- Nicolo Zaniolo-Fiorentina
- Eren Aydın-Sarıyer SK
- Siraçhan Nas-Boluspor
- Ali Turap Bülbül-Ümraniyespor
- Ali Yeşilyurt-Zimbru
- Baran Demiroğlu-Fatih Karagümrük
- Ali Efe Çördek-Ankara Demirspor
- Baran Aksaka-68 Aksarayspor