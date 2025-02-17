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Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

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beIN Trio ekibi, 3-1 biten Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirdi. Mücadelede sarı kart gören Talisca'nın pozisyonunu yorumlayan Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran'a göre sarı kart kararı doğru.

Beın Trio ekibi, 3-1 sarı-lacivertlilerin galip geldiği Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirdi.

Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bülent Yıldırım : Yüzde yüz doğru sarı kart. Bir ayağı topla oynarken, diğer ayağı kontrolsüzlük unsuruyla rakibini aldı. İki darbeyle ayağı sıkıştırdı.

Deniz Çoban : Rakibin ayağını makasa alırsanız ciddi risk olur. Bu şekilde kayamazsınız. Net bir kontrolsüz hareket.

Bahattin Duran: Tehlikeli bir geliş. Riskli. Topla oynasa bile Talisca'nın sarı kartı doğru.

33. dakikada Winck sarı kart gördü, karar doğru mu?

Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Deniz Çoban: Bu kontrolsüz faul değil, kartı gerektirmez. Ali Şansalan, Winck'in 3 faul yaptığını söylüyor ama ben Winck'in 3 faulünü hatırlamıyorum. 1-2-3 faul yapan Fred vardı, başka oyuncu yoktu. Ben bu kartı anlamadım.

Bülent Yıldırım: Ben de kartı anlamadım. Faulden sonra Winck, Fred'in kafasına diziyle vurdu. Bunun için kart gösterse anlardım. Beden diliyle oyun kurallarını sürekli ihlalden kart gösterdi. Ben de hatırlamıyorum 3 faulünü. Bu sarı kart gereksiz oldu.

Bahattin Duran: Diyelim ki 3 faulü var, 2. faulünde uyarsa olurdu. Hepimiz için bu kart sürpriz oldu. Sadece pozisyona bakınca kart yok zaten, karta katılamayacağım.

Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıErgün Eroglu:

Ali beye ve küçük Emrah yaranmak için elinden geleni yaptı milletimize bir hakem daha koç ailesine hayırlı uğurlu olsun

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