Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Beın Trio ekibi, 3-1 sarı-lacivertlilerin galip geldiği Fenerbahçe- Kasımpaşa maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirdi.

Talisca'nın gördüğü sarı kartta karar doğru mu?

Bülent Yıldırım : Yüzde yüz doğru sarı kart. Bir ayağı topla oynarken, diğer ayağı kontrolsüzlük unsuruyla rakibini aldı. İki darbeyle ayağı sıkıştırdı.

Deniz Çoban : Rakibin ayağını makasa alırsanız ciddi risk olur. Bu şekilde kayamazsınız. Net bir kontrolsüz hareket.

Bahattin Duran: Tehlikeli bir geliş. Riskli. Topla oynasa bile Talisca'nın sarı kartı doğru.

33. dakikada Winck sarı kart gördü, karar doğru mu?

Deniz Çoban: Bu kontrolsüz faul değil, kartı gerektirmez. Ali Şansalan, Winck'in 3 faul yaptığını söylüyor ama ben Winck'in 3 faulünü hatırlamıyorum. 1-2-3 faul yapan Fred vardı, başka oyuncu yoktu. Ben bu kartı anlamadım.

Bülent Yıldırım: Ben de kartı anlamadım. Faulden sonra Winck, Fred'in kafasına diziyle vurdu. Bunun için kart gösterse anlardım. Beden diliyle oyun kurallarını sürekli ihlalden kart gösterdi. Ben de hatırlamıyorum 3 faulünü. Bu sarı kart gereksiz oldu.

Bahattin Duran: Diyelim ki 3 faulü var, 2. faulünde uyarsa olurdu. Hepimiz için bu kart sürpriz oldu. Sadece pozisyona bakınca kart yok zaten, karta katılamayacağım.