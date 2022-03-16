Başkan Çebi gözünü kararttı! "Talisca geliyor mu?" sorusuna taraftarı heyecanlandıran yanıt - Haberler

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Başkan Çebi gözünü kararttı! "Talisca geliyor mu?" sorusuna taraftarı heyecanlandıran yanıt

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasında Anderson Talisca'nın transferiyle ilgili yöneltilen soruya verdiği cevapla taraftarı heyecanlandırdı. Çebi, "Sponsorların aklına sokarak iyi yapıyorsunuz. Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir" dedi.

Beşiktaş, Rain Yazılım ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Siyah-Beyazlılar'ın formasının göğüs bölümünde 2 sezon boyunca Rain yazacak. Kara Kartal'ın bu anlaşmadan alacağı ücret ise toplamda 12.5 milyon euro.

'Talisca geliyor mu?' sorusuna Ahmet Nur Çebi'den taraftarı heyecanlandıran yanıt

"TARAFTAR ÇOK İSTİYOR"

Bir muhabir, "Beşiktaş taraftarı Talisca'yı çok istiyor. Sözleşmesini de feshetti. Neden olmasın, Rain'in sponsorluğunda bir reklam yüzü olabilir mi?" şeklinde soru yöneltti.

"DAHA İYİSİNİ İSTERİZ"

Başkan Çebi, "Talisca da olabilir, daha iyisi de olabilir. Neden olmasın ki? Niye sınırlıyorsunuz ki, daha iyisi yok mu sizce? Biz daha da iyisini isteriz, bulabilirlerse. Sponsorların aklına transferi sokarak iyi yapıyorsunuz. İyi bir futbolcu da getirirseniz, bundan daha fazlasını istiyorsanız, bu konu taraftar için çok önemli" diye yanıt verdi.

Haberler.com - Spor

Anderson Talisca, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Haberler

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