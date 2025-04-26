Talisca'dan akılalmaz performans! Şimdiden Fenerbahçe efsanesi oldu

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Süper Lig'e geri döner dönmez skorer kimliğini ortaya koydu ve kısa sürede adını sarı-lacivertli takımın efsaneleri arasına yazdırdı.

LİGDE 11 MAÇTA 9 GOL ATTI

Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerinin 8'ini son 5 maçta atan 31 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor (3), Sivasspor, Kayserispor (2) ve Gaziantep FK karşılaşmalarında attı.

5 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATAN 6 FUTBOLCUDAN BİRİ

Son olarak Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000-2001'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste 5 Süper Lig maçında gol atan 6 oyuncudan biri oldu. 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular