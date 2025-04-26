Talisca'dan akılalmaz performans! Şimdiden Fenerbahçe efsanesi oldu
Anderson Talisca, devre arasında imza attığı Fenerbahçe'de 11 Süper Lig maçına çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırdı. Son 5 maçta da gol sevinci yaşayan Brezilyalı yıldız, 2000-2001'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste 5 Süper Lig maçında gol atan 6 oyuncudan biri oldu.
Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca, Süper Lig'e geri döner dönmez skorer kimliğini ortaya koydu ve kısa sürede adını sarı-lacivertli takımın efsaneleri arasına yazdırdı.
LİGDE 11 MAÇTA 9 GOL ATTI
Brezilyalı yıldız, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerinin 8'ini son 5 maçta atan 31 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor (3), Sivasspor, Kayserispor (2) ve Gaziantep FK karşılaşmalarında attı.
5 MAÇ ÜST ÜSTE GOL ATAN 6 FUTBOLCUDAN BİRİ
Son olarak Gaziantep FK ağlarını da havalandıran Talisca, 2000-2001'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste 5 Süper Lig maçında gol atan 6 oyuncudan biri oldu. 2000/01'den bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste beş Süper Lig maçında gol atan futbolcular
- Anderson Talisca
- Edin Dzeko
- Enner Valencia
- Moussa Sow
- Alex de Souza
- Pierre van Hooijdonk