Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri'ye dönecek.1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak.
Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde;
1.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor
2.Hafta Mucurgücüspor -Talasgücü Belediyespor
3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor
4.Hafta Ankara T.K.İ- Talasgücü Belediyespor
5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor
6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor
7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor
8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor
9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor
10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor
11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor
12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor
13.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Talasgücü Belediyespor - KAYSERİ