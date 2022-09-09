Talasgücü Belediyespor'un fikstürü belli oldu Spor Haberleri Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un 2022-2023 sezonu fikstürü belli oldu. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 6.grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren sarı lacivertliler kampın ardından Kayseri'ye dönecek.1-2 Ekim'de başlayacak olan yeni sezonda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Talasgücü Belediyespor, yeni sezona ulaşmak istiyor. Talasgücü Belediyespor 5 ve 6. hafta maçlarını evinde oynayacak. Sarı lacivertliler ligin 1. haftasında evinde Kayseri derbisinde Develispor maçı ile sezona başlayacak. Talasgücü Belediyespor'un ilk yarı fikstürü ise şu şekilde; 1.Hafta Talasgücü Belediyespor- Develispor 2.Hafta Mucurgücüspor -Talasgücü Belediyespor 3.Hafta Talasgücü Belediyespor-Başkent Şafakspor 4.Hafta Ankara T.K.İ- Talasgücü Belediyespor 5.Hafta Talasgücü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor 6.Hafta Talasgücü Belediyespor-Eskil Belediyespor 7.Hafta Yozgat 1959 FK-Talasgücü Belediyespor 8.Hafta Talasgücü Belediyespor-Hacılar Erciyesspor 9.Hafta Niğde Belediyespor-Talasgücü Belediyespor 10.Hafta Talasgücü Belediyespor-Sincan Belediyespor 11.Hafta Kırıkkale Yahşihanspor-Talasgücü Belediyespor 12.Hafta Talasgücü Belediyespor-Osmancık Belediyespor 13.Hafta Yozgat Bld. Bozokspor-Talasgücü Belediyespor - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Karahisar Kayseri Spor Haberler

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