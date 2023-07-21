Talasgücü Belediyespor Sezonun İlk Çalışmasını Yaptı

Türkiye 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor sahaya indi. Sarı lacivertliler önce kurban kesip dua etti ardından sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Yıllar sonra Kayseri'yi Türkiye 3. Lig'de temsil etme hakkına kavuşan Talasgücü Belediyespor sahaya indi. Bölgesel Amatör Lig 6. Grup şampiyonu olarak Türkiye 3. Ligi'ne yükselen sarı lacivertliler, TÜFAD tesislerinde önce kurban kesti dua etti, ardından sezonun ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sezonun ilk idmanını antrenör Halil Aslan nezaretinde gerçekleştiren Talasgücü Belediyespor'da sözleşme yenilenen Ramazan Taş, Ahmet Şahbaz, Canberk Soykuvvet, Çağrı Can Tanrıbilir, Akın Arıcan, Erkan Kapar, Bahtiyar Dolma, alt yapıdan A takıma yükselen futbolcular, yeni transferler Murat Demirezen, Mert Sarı, Mahmuthan Samet Acar, Furkan İzin ve Süleyman Çelik katıldı. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan, iyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ligde kalıcı olmak istediklerini söyleyen Halil Aslan, "Ligin yeni takımıyız. Öncelikle kalıcı olmak ardından hedefi yükseltmek istiyoruz" dedi.

Talasgücü Belediyespor Başkanı Yunus İloğlu da, sarı lacivertli takımı başarıya taşıyabilmek adına çaba sarfettiklerini söyleyerek yeni sezonun hayırlı olmasını ifade etti. - KAYSERİ