Talasgücü Belediyespor'da galibiyet sevinci

KAYSERİ (İHA) - Talasgücü Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'de başarılı olarak Türkiye 3.Ligi'ne yükselmek istiyor. Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve antrenör Halil Aslan, bu sezon 3. lig vizesi almak istediklerini söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup'ta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, ligin 15.haftasında oynadığı Kayseri EMAR grup maçını 1-0 kazanarak grup şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 5'e yükselten sarı lacivertliler, Türkiye 3. Ligi'ne yükselmenin hesabı içerisinde. Talasgücü Belediyespor başkanı Yunus İloğlu, Kayseri EMAR Grup maçı sonrası yaptığı açıklamada "Lider çıktığımız maçtan lider ayrıldık. Kalan 3 maçımızı da kazanıp grubu lider tamamlamak sonrasında da Play Off maçlarında başarılı olarak Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek istiyoruz" dedi. Talasgücü Belediyespor antrenörü Halil Aslan da, "Rüyamda bu maçın 1-0 biteceğini görmüştüm. Sadece golü atan Adem yerine Erhan'ı görmüştüm" derken "Herkesin bir planı var ama Allah'ın planı daha büyük" diye konuştu.

Talasgücü Belediyespor kaptanı Canberk Soykuvvet de, "Zorlu bir maç oynadık. Sonuçta kazandık. Artık 3 maçımızı da kazanıp PlayOff grubuna gitmek, orada da başarılı olup Kayseri'ye bir 3.lig takımı hediye etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ