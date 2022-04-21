Talasgücü Belediyespor 2. maçına çıkacak - Haberler

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Talasgücü Belediyespor 2. maçına çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Talasgücü Belediyespor 2. maçına çıkacak

Talasgücü Belediyespor, Mersin'deki ikinci maçını yarın oynayacak.

GAZİANTEP (İHA) - Talasgücü Belediyespor, Mersin'deki ikinci maçını yarın oynayacak. Sarı Lacivertliler, Gaziantep Ankasspor ile prestij maçına çıkacak.

Türkiye 3.Ligi'ne yükselme PlayOff maçları için Mersin'de bulunan Talasgücü Belediyespor, ikinci maçını yarın oynayacak. İlk maçı kaybettiği için 3.Lige yükselme şansını yitiren Sarı Lacivertliler, Gaziantep Ankasspor ile karşılaşacak. Mersin Arena Stadında oynanacak müsabaka saat 15: 00'te başlayacak. Yusuf Kılıç ile Tayfun Yanar ise kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

Maçı Erhan Kutlu, Mehmet Şengül, Mehmet Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep, Türkiye, Mersin, Spor, Haberler

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