Talas Belediyesi Yaz Futbol Okulu Ücretsiz Başladı

Talas Belediyesi yaz futbol okulu, bu yıl da ücretsiz olarak kapılarını açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin yıldız futbolcularına ilk adımı atma fırsatı sunan bu organizasyon, hem eğitim hem de başarı odaklı yapısıyla dikkati çekiyor.

İki yıl üst üste tüm yaş gruplarında Kayseri'yi Türkiye şampiyonasında temsil eden tek kulüp olma ünvanını elinde bulunduran Talas Belediye spor, 14 yaş altından 18 yaş altına kadar tüm kategorilerde elde ettiği şampiyonluklarla büyük gurur yaşattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda bir karakter eğitimi olduğunu, sağlıklı, disiplinli, ahlaklı bireyler yetiştirilmesi için sporu bir araç olarak gördüklerini belirtti.

İlçede kurulan "Sporcu Fabrikası" ile Talas'ta sporun her dalında bir üretim merkezi oluşturduklarını vurgulayan Yalçın, yaz futbol okuluyla da yeni yeteneklerin yetişmesine katkı sunduklarını kaydetti.

Yaz futbol okuluna katılmak isteyen sporcular için başvurular, 0543 652 34 31 numaralı WhatsApp hattı üzerinden alınıyor. Kayıtlar hakkında detaylı bilgiye Talas Belediye spor'un sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

Antrenmanlar, Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi No: 11 adresindeki, Sosyete Pazarı arkasında yer alan modern spor tesislerinde gerçekleştiriliyor.