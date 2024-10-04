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Takımlarımız saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum

Takımlarımız saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum
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UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe beraberlik alırken, Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İngiltere 92,160 puanla birinci sırada yer alırken, Türkiye 37,300 puanla onuncu sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.

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Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, ise rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 yenildi. Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.

İşte güncel ülke puanı sıralaması;

  • (1. SIRA) İNGİLTERE: 92,160
  • (2. SIRA) İTALYA: 81,231
  • (3. SIRA) İSPANYA: 75,703
  • (4. SIRA) ALMANYA: 74,035
  • (5. SIRA) FRANSA: 61,379
  • (6. SIRA) HOLLANDA: 56,566
  • (7. SIRA) PORTEKİZ: 52,616
  • (8. SIRA) BELÇİKA: 46,000
  • (9. SIRA) ÇEKYA: 40,450
  • (10. SIRA) TÜRKİYE: 37,300
  • (11. SIRA) NORVEÇ: 32.250

Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle:

  • Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0
  • Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0
  • Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2
  • Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2
  • Karabağ: 1 - Malmö: 2
  • RFS: 2 - Galatasaray: 2
  • Slavia Prag: 1 - Ajax: 1
  • Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2
  • Lazio: 4 - Nice: 1
  • Rangers: 1 - Lyon: 4
  • Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0
  • Elfsborg: 1 - Roma: 0
  • Porto: 3 - Manchester United: 3
  • Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0
  • PAOK: 0 - FCSB: 1
  • Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3
  • Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0
  • Twente: 1 - Fenerbahçe: 1
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

UEFA ülke puanı sıralaması Eintracht Frankfurt Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Türkiye Spor

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