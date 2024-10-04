Takımlarımız saç baş yoldurdu! İşte UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durum

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz, zor bir gece geçirdi. Galatasaray ve Fenerbahçe 1 puan alırken Beşiktaş, rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 mağlup oldu.

ASLAN VE KANARYA BERABERE KALDI, KARTAL YENİLDİ

Sarı-kırmızılılar, rakibi Rigas'a karşı 2-0 öne geçse de bu skoru koruyamadı ve maç 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe de Twente ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, ise rakibi Eintracht Frankfurt'a evinde 3-1 yenildi. Bu sonuçlarla ülke puanları belli oldu.

İşte güncel ülke puanı sıralaması;

(1. SIRA) İNGİLTERE: 92,160

(2. SIRA) İTALYA: 81,231

(3. SIRA) İSPANYA: 75,703

(4. SIRA) ALMANYA: 74,035

(5. SIRA) FRANSA: 61,379

(6. SIRA) HOLLANDA: 56,566

(7. SIRA) PORTEKİZ: 52,616

(8. SIRA) BELÇİKA: 46,000

(9. SIRA) ÇEKYA: 40,450

(10. SIRA) TÜRKİYE: 37,300

(11. SIRA) NORVEÇ: 32.250

Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle: