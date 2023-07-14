- Takımları yeniden Süper Lig'e çıkan Rize'de taraftarlar heyecanlı

RİZE - Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor'un taraftarları, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen sezon 1. Lig'i ikinci sırada bitirerek bir yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da taraftarlar yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Takımlarının tekrardan Süper Lig'e çıkmasıyla heyecanlanan Rizesporlu taraftarlar, kendi elleriyle çizdikleri pankartları stadın içerisine asmak için hazırlanıyor.

Vefat edenleri unutmadılar

Yeşil-mavili ekibin taraftarları, yeni sezon için hazırladıkları pankartlara, 10 Aralık 2022 tarihinde üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Yiğit Demirel, 6 Ağustos 2018 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden Çaykur Rizespor taraftarı Eren Başak, Rizespor forması giydiği sezonda kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mohamed Abarhoun ve 2019 yılında kanserden yaşamını yitiren Neslican Tay'ın siluet resmini yaptılar.

"Burada duygularımızı ve hislerimizi pankartlara yansıtıyoruz"

Pankartların hepsinin el ile çizildiğini belirten Cümle Alem Taraftar Grubu Başkanı Ali Yılmazoğlu, "Rizespor'un itici gücü Cümle Alem Tribünü olarak sezon hazırlıklarımıza başladık. Burada el emeği göz nuru pankartlarımızı arkadaşlarımızla birlikte yapmaya başladık. Güzel pankartlar yaptık. Pankartlara Rizespor'un eski amblemlerinden şu ana kadarki amblemlerini yansıttık. Diğer taraftan vefat eden futbolcumuzdan Abarhoun'un resmini arkadaşlarımız çizdi. Eren Başak kardeşimiz trafik kazasında vefat etmişti. O kardeşimizin resmini çizdiler. Ayrıca Yiğit kardeşimiz elim bir kaza sonucu tesislerimizde vefat etmişti. Bugün burada duygularımızı ve hislerimizi pankartlara yansıtıyoruz. Bunun yanı sıra 'Belki bir gün kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim' diyen Neslican Tay kardeşimizin de siluet resmini pankartlara yansıtıyoruz. İnşallah futbolcularımız da bu sözü unutmazlar ve bu sezon Süper Lig'de güzel bir mücadele veririz. Biz burada emek veriyoruz. Bu pankartların hepsi elle çizildi. Biz bu sene herkesi tribüne yeşil-mavi giyerek bekliyoruz" diye konuştu.

"Rizespor'un iyi ve kötü gününde de her zaman yanındayız"

Takımlarını her zaman destekleyeceklerini ifade eden Yılmazoğlu, "Cümle Alem Tribünü yaklaşık 5-6 grubun birleşimiyle oluştu. Tabi ki burada güzel bir aile ortamı var. Biz bu aile ortamını yakaladığımız için arkadaşlarımız bize güzel gözle bakıyor. Bu şekilde insanlar ailelerini, arkadaşlarını maça alıp gelebiliyor. Ben 20 senedir tribündeyim. Biz bunu yıktık. O kavga gürültüler yasalarla beraber azalınca biz de rahatladık. Sonuçta biz de tribün liderleri olarak bunun sıkıntısını çekiyorduk. Gelen yasalardan da memnunuz. Takıma yaklaşık 5 senedir getirdiğimiz vizyon sayesinde tribünlerden bir lira ceza yedirtmedik. Biz Rizespor'un neferleriyiz, Rizespor'un askerleriyiz. Rizespor'un iyi ve kötü gününde de her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.