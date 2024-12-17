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Takımının maçını tek başına izledi: Sonunda hiç beklemediği bir şey oldu

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Nesine 2. Lig Kırmızı Gurubun 16. haftasında Nazilli Spor'a konuk olan Karaman Futbol Kulübü'nün bir taraftarı, deplasman tribününde tek başına maçı izledi. 90 dakika boyunca takımına destek veren taraftar, maç sonunda 1-0 galip gelen Karaman FK ile galibiyeti kutladı. Bu olay, futbolseverler arasında büyük takdir topladı.

Nesine 2.Lig Kırmızı Gurubun 16.haftasında Karaman FK, deplasmanda Nazilli Stadyumunda Nazilli Spor ile karşı karşıya geldi. Karaman FK deplasman tribününde, takımını desteklemek üzere yanlızca 1 kişi yer aldı.

MAÇ BOYUNCA TAKIMINI DESTEKLEDİ

Oynanan karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan bölümde tek başına maçı izleyen taraftar, 90 dakika boyunca takımına destek verdi.

Maç 1-0 kazanan Karaman FK, daha sonra tribünlere giderek tek başına maç izleyen taraftlarla galibiyeti kutladı. O anlar büyük beğeni aldı.

Takımının maçını tek başına izledi: Sonunda hiç beklemediği bir şey oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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