Takımın yıldızı pizzacı! 54 bin nüfuslu ülke Dünya Kupası Elemeleri'nde tarih yazıyor

Güncelleme:
Yalnızca 54 bin nüfusa sahip Faroe Adaları, Dünya Kupası Elemeleri'nde büyük bir sürprize imza attı. Çekya'yı 2-1 mağlup eden ada ülkesi, topladığı 12 puanla grupta play-off şansını koruyor. Takımın en önemli ismi Arni Frederiksberg aslında bir pizzacı.

Dünya Kupası Elemeleri L Grubu'nda mücadele eden Faroe Adaları, tarihi bir başarıya imza atıyor. Son 5 maçında 4 galibiyet alan 54 bin nüfuslu ada ülkesi, son olarak güçlü Çekya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Faroe Adaları puanını 12'ye yükseltti ve Dünya Kupası play-off hattına tutunmayı başardı.

ÇEKYA MAÇINDA TARİHİ ZAFER

Faroe Adaları, sahasında konuk ettiği Çekya karşısında müthiş bir performans sergiledi. Rakibini 2-1'lik skorla deviren ada ekibi, son haftalara girilirken büyük bir umut kazandı. Çekya'da Vaclav Cerny 87 dakika sahada kalırken, David Jurasek maça dahil edilmedi.

GRUPTA DURUM VE SON MAÇLAR

Faroe Adaları, bu galibiyetin ardından 12 puanla grupta üçüncü sırada yer aldı. Liderliği 13 puanla Çekya ve Hırvatistan paylaşırken, Faroe Adaları son maçında Hırvatistan'la karşılaşacak. Alacağı olası bir galibiyet, ülke tarihinin en büyük başarısı olan Dünya Kupası play-off bileti anlamına gelecek.

KÜÇÜK NÜFUS, BÜYÜK BAŞARI

Sadece 54 bin nüfusa sahip Faroe Adaları'nın bu performansı futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Takımın en önemli ismi Arni Frederiksberg; aslında bir pizzacı.

Mütevazı kadrosuna rağmen disiplini ve takım ruhuyla dikkat çeken ada temsilcisi, Avrupa futbolunun devleri arasında adeta "masal gibi" bir hikaye yazıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
