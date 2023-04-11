Ali Sowe'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Bu maç final niteliğinde

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak MKE Ankaragücü'nde takımın en skorer isimlerinden Ali Sowe, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye gol atacağını dile getiren başarılı futbolcu, "Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.

Başkent ekibinin en golcü ismi ve son haftaların formda futbolcusu Ali Sowe, Kulübün Beştepe Tesisleri'ndeki idman sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇI FİNAL NİTELİĞİNDE"

Fenerbahçe'ye gol atacağını belirten Sowe, "Her maç önemlidir ama Fenerbahçe maçı adeta final niteliğinde. Şu an yakaladığımız güzel formu devam ettireceğimize inanıyorum. Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Fenerbahçe karşısında da gol ve gollerle takımıma yardımcı olmaya çalışacağım." dedi.

"HEDEFİM BURADA DEVAM ETMEK"

Sezon sonu kiralık sözleşmesinin biteceğinin hatırlatılması üzerine Sowe, "Ankara'yı gerçekten çok seviyorum, şehirle iyi kenetlendiğimi düşünüyorum. Ankara, güzel bir şehir. İşler pozitif bir şekilde gelişirse hedefim MKE Ankaragücü'nde devam etmek." ifadelerini kullandı.