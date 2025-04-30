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Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray'da ayrılık şoku

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Galatasaray'ın savunma lideri Davinson Sanchez'in ayrılık iddiaları sonrası bonservis bedeli belirlendi. Kolombiyalı savunmacıya Avrupa'dan pek çok dev kulüp ilgi gösterirken, sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Sanchez'in Galatasaray'dan ayrılmak istediği ve kendisine yeni takım aradığı iddia ediliyor.

Galatasaray'da savunmanın bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez hakkında bomba gelişmeler yaşanıyor.

KARAR VERDİ TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

Galatasaray savunmasının bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez'in sezon sonunda sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüştü.

20 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Öte yandan Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi. Buna göre Galatasaray, Kolombiyalı yıldız için 20 milyon bonservis talep ediyor.

29 yaşındaki savunmacıyla İspanya'dan birkaç takımın ilgilendiği belirtilirken, İngiltere'den Everton ve İtalya'dan da Fiorentina'nın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.

Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

Takımın bel kemiği gidiyor! Galatasaray'da ayrılık şoku
Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Galatasaray için bu adam osimen kadar önemli. Bir şekilde kalması için ikna edilmeli

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