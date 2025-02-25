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Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı

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İngiltere Premier Lig'de beklenen sonuçları alamayan Chelsea'de taraftarlar, Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto etti ve takımın başında görmek istedikleri Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho lehine tezahürat yaptı. Bu anlar kısa sürede viral oldu. Portekizli teknik adam, İngiliz ekibini Premier Lig'de 3 kez zafere taşımıştı.

İngiltere Premier Lig'de istikrarsız bir görüntü çizen Chelsea, 27. hafta karşılaşmasında Southampton'u konuk etti. Müsabaka öncesinde ev sahibi takımı tribünleri, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ismini haykırdı.

YÖNETİMİ PROTESTO EDİP "MOURINHO" TEZAHÜRATI YAPTILAR

Southampton maçı öncesinde yönetimi protesto eden bir grup Chelsea taraftarı, takımın başında Jose Mourinho'yu görmek istediklerini ifade ederek "Jose Mourinho" tezahüratlarında bulundu. Chelsea taraftarlarının bu tezahüratı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

3 KERE PREMIER LİG'İ KAZANDIRDI

Daha önce iki kez Chelsea'de görev yapan Jose Mourinho, İngiliz ekibinde 3 defa Premier Lig şampiyonluğu yaşayarak İngiliz taraftarların gönlünde taht kurmuştu.

Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Ünlü yorumcular 2 pozisyonda da tereddütsüz görüş belirtti
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

O Drogba'lı Chelsea'yi babamda şampiyon ederdi gitsinde şimdi şampiyon etsin.....

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