Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor

Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor

Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalıyor. İngiliz devinin teknik direktörö Erik Ten Hag, Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında, Ronaldo'ya ilk 11'de şans verecek.

 - Güncelleme:

Transfer döneminin başından beri devam eden Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüme kavuştu. Dünyaca ünlü süper yıldız Manchester'da yola devam dedi.

İLK 11'DE BAŞLAYACAK

37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İşte Manchester United'ın ilk 11'i:

  • Heaton
  • Laird
  • Martinez
  • Varane
  • Telles
  • Van de Beek
  • Garner
  • Chong
  • Garnacho
  • Eriksen
  • Ronaldo

BİRÇOK KULÜPLE İSMİ ANILDI

Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid gibi takımlarda anıldı.

Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title