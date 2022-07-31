Takımdan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo, hazırlık maçına ilk 11'de başlıyor
Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Cristiano Ronaldo, Manchester United'da kalıyor. İngiliz devinin teknik direktörö Erik Ten Hag, Rayo Vallecano ile oynanacak hazırlık maçında, Ronaldo'ya ilk 11'de şans verecek.
- Güncelleme:
Transfer döneminin başından beri devam eden Cristiano Ronaldo bilmecesi çözüme kavuştu. Dünyaca ünlü süper yıldız Manchester'da yola devam dedi.
İLK 11'DE BAŞLAYACAK
37 yaşındaki süper yıldız Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı maça ilk 11'de başlayacak. İşte Manchester United'ın ilk 11'i:
- Heaton
- Laird
- Martinez
- Varane
- Telles
- Van de Beek
- Garner
- Chong
- Garnacho
- Eriksen
- Ronaldo
BİRÇOK KULÜPLE İSMİ ANILDI
Şampiyonlar Ligi'nde oynama isteği doğrultusunda Manchester United'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi, Barcelona, Chelsea, Bayern Münih, Sporting ve Atletico Madrid gibi takımlarda anıldı.