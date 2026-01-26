Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin menajeri sarı-lacivertli yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncusunun sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime iletti.
- Youssef En-Nesyri'nin menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede oyuncunun bonservisiyle takımdan ayrılmak istediğini iletti.
- Youssef En-Nesyri, Juventus'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yanıt vermedi.
- Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den yönetime sürpriz bir talep geldi.
JUVENTUS İLE ANLAŞMA OLMADI
Youssef En-Neysri, Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış olmasına rağmen İtalyan devine olumlu yanıt vermemişti. Juventus'a transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı.
EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre; En-Nesyri'nin menajeri, bugün Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, En-Nesyri tarafının Fenerbahçe'den sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.