Haberler

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti

Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti Haber Videosunu İzle
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takımdan ayrılması beklenen Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin menajeri sarı-lacivertli yönetim ile bir görüşme yaparak oyuncusunun sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime iletti.

  • Youssef En-Nesyri'nin menajeri, Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede oyuncunun bonservisiyle takımdan ayrılmak istediğini iletti.
  • Youssef En-Nesyri, Juventus'un satın alma opsiyonlu kiralama teklifine olumlu yanıt vermedi.
  • Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta 8 gol ve 1 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'den yönetime sürpriz bir talep geldi.

JUVENTUS İLE ANLAŞMA OLMADI

Youssef En-Neysri, Serie A ekibi Juventus'un Fenerbahçe ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmış olmasına rağmen İtalyan devine olumlu yanıt vermemişti. Juventus'a transferi gerçekleşmeyen golcü oyuncu, Göztepe maçında yedek kulübesinde yer almıştı.

EN-NESYRI BONSERVİSİYLE AYRILMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; En-Nesyri'nin menajeri, bugün Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, En-Nesyri tarafının Fenerbahçe'den sadece bonservisiyle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkan En-Nesyri, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı

Özel'in canını sıkacak fotoğraf! İki ismi daha AK Parti'ye kaptırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Doğru olabilir mi? 15 ay önce Almanya'ya giden Türk vatandaşının anlattıkları tartışma yarattı

15 ay önce Almanya'ya gitti, anlattıkları büyük tartışma yarattı
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı