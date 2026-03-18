Takımda kaleci kalmadı! Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nde yasaları çiğneyebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atalanta ile karşılaşacak Bayern Münih, kritik mücadele öncesinde beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldı. İlk maçı deplasmanda 6-1 kazanarak büyük avantaj yakalayan Alman devi, bu kez kaleci sorunu nedeniyle zor durumda.

4 KALECİ DE YOK!

Bavyera ekibinde birinci takımda yer alan üç kalecinin yanı sıra U19 takımının kalecisi de forma giyemeyecek. Bu durum teknik heyetin planlarını alt üst ederken, kaleyi kimin koruyacağı büyük merak konusu haline geldi.

16 YAŞINDAKİ KALECİ GÜNDEMDE

Yaşanan krizin ardından Bayern Münih'in 16 yaşındaki kalecisi Leonard Prescott'ı oynatma ihtimali gündeme geldi. Ancak bu hamle, sadece sportif değil hukuki bir sorunu da beraberinde getiriyor.

YASA ENGELİ ORTAYA ÇIKTI

Almanya'da reşit olmayan bireylerin saat 20.00'den sonra çalışması yasak. Rövanş karşılaşmasının 21.00'de başlayacak olması nedeniyle genç kalecinin forma giyebilmesi için özel izin alınması gerekiyor.

ÖZEL İZİN İÇİN SEFERBER OLDULAR

Bayern Münih yönetiminin, Prescott'ın oynayabilmesi adına hükümet, ailesi, doktoru ve okulundan onay almak için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Tüm izinlerin çıkması halinde genç kaleci tarihi bir maça ilk 11'de başlayabilir.