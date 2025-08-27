Takımda kalacak mı? Zaniolo son kararını verdi

Süper Lig devi Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcusu için yapılan transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

Galatasaray yönetimi, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ederken; Serie A ekibi Udinese bu şartı kabul etmeye yanaşmıyor. Bu pürüz, transfer görüşmelerinin ilerlemesini engelleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Transferin tıkanmasındaki bir diğer önemli etken ise Zaniolo'nun kişisel tercihi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği ve İstanbul'da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı açıklandı. Fransız basını Zaniolo'nun bu kararını sarı-kırmızılı yönetime de ilettiğini yazdı. Bu durum, kulüp yönetiminin elini güçlendirirken, Udinese'nin teklifini zayıflatıyor.