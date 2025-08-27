Takımda kalacak mı? Zaniolo son kararını verdi

Takımda kalacak mı? Zaniolo son kararını verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'da Zaniolo'nun Udinese'ye transferi çıkmaza girdi. Galatasaray yönetimi, Zaniolo'nun transferi için zorunlu satın alma opsiyonu talep ederken, Udinese bu şartı kabul etmiyor. Zaniolo'nun Galatasaray'da kalmak istediği ve İstanbul'da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Süper Lig devi Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre, sarı-kırmızılıların İtalyan futbolcusu için yapılan transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

Galatasaray yönetimi, Zaniolo için zorunlu satın alma opsiyonu talep ederken; Serie A ekibi Udinese bu şartı kabul etmeye yanaşmıyor. Bu pürüz, transfer görüşmelerinin ilerlemesini engelleyen en önemli faktör olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYOR

Transferin tıkanmasındaki bir diğer önemli etken ise Zaniolo'nun kişisel tercihi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da kalmak istediği ve İstanbul'da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı açıklandı. Fransız basını Zaniolo'nun bu kararını sarı-kırmızılı yönetime de ilettiğini yazdı. Bu durum, kulüp yönetiminin elini güçlendirirken, Udinese'nin teklifini zayıflatıyor.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
ATM'lerde bulunan sarı tuşun ne işe yaradığı ortaya çıktı

ATM'lerde bulunan sarı tuşun gizemi çözüldü! Bakın ne işe yarıyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından eğlencede görüntülendi

Ayrılık sonrası ilk görüntü geldi! Herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.