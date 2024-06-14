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Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu

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Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan Edin Dzeko, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" paylaşımını retweet eden futbolcu, taraftarlardan büyük destek aldı. Dzeko'nun bu hamlesi takımda kalacağı şeklinde yorumlandı.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, X hesabı üzerinden çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

"TARTIŞMALARA SON NOKTAYI KOYDU"

Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler'in "Seni seviyoruz Edin Dzeko" şeklindeki paylaşımını "retweet" eden tecrübeli futbolcu, Fenerbahçeli taraftarlardan büyük bir destek gördü.

35 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan 38 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 25 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Takımda kalacak mı? Edin Dzeko tartışmalara son noktayı koydu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Sosyal Medya Edin Dzeko Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Pikachu hd:

dzeko penaltısız 24 golpicardi 15 gol penaltısız

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