Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig futbolcusu hakkında son karar verildi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Sivasspor ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşanmıştı. Kayserispor forması giyen Bahoken, maç oynanırken takım arkadaşı Cardoso'yu tokatlamış, ardından maçın hakemi Burak Pakkan kırmızı kartına başvurup oyuncuyu atmıştı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

PFDK'ya sevk edilen futbolcu, 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası aldı. Kayseri ekibi, yaşanan olay sonrası Bahoken'i kadro dışı bırakmıştı.

KAYSERİSPOR AFFETTİ, TAKIMA DÖNDÜ

Yapılan açıklamada ise Bahoken'in affedildiği belirtildi. Kayserispor'un yaptığı açıklamada, "25.01.2025 tarihinde oynanan Net Global Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stéphane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Sportif Direktörümüz ve Teknik Direktörümüzün raporları sonrasında; Başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.