Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek

Takım arkadaşından Xabi Alonso'ya Arda Güler için flaş istek
Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, sakatlıktan dönen Jude Bellingham'ın ardından zaman zaman sağ tarafta oynamaya başladı. Takımının yıldız oyuncusu Aurelien Tchouameni'nin Arda Güler'in merkezde oynadığı dakikalarda takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşünerek, hocası Xabi Alonso'ya bu konuda öneride bulunduğu dile getirildi.

La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ederken takım içerisinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TCHOUAMENI'DEN ARDA GÜLER İSTEĞİ

Real Madrid'de İngiliz orta saha Jude Bellingham'ın sakatlığı sonrası merkezde forma giyen Arda Güler, Bellingham'ın takıma dönmesinin ardından zaman zaman sağ tarafta da oynamaya başladı. Xabi Alonso'nun Bellingham ve Arda Güler'i aynı anda merkeze kaydırdığı senaryolarda maçların içinde yaşanırken, takımın bir başka yıldızı Aurelien Tchouameni, Arda Güler için hocasına sürpriz bir istekte bulundu.

DİNAMİZM VE YARATICILIK KATIYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Fransız orta saha Aurelien Tchouameni'nin Arda Güler'in merkezde oynadığı dakikalarda takıma dinamizm ve yaratıcılık kattığını düşündüğünü Xabi Alonso'ya söylediği iddia edildi. Oyuncusundan bu öneriyi alan Alonso'nun gelecek maçlarda Arda Güler ve Bellingham'ı aynı anda ilk 11'de nasıl kullanacağının merakla beklendiği dile getirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
