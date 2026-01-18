"Tai Chi Türkiye Şampiyonası" Sakarya'da düzenlenecek
Serdivan Metehan Başer Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan şampiyonada, 18 ilden 194 sporcu, 'alt minikler', 'minikler', 'yıldızlar', 'gençler', 'büyükler' ve 'veteranlar' kategorilerinde yarışacak. Organizasyon, milli takım seçmelerine de ev sahipliği yapacak ve 20 Ocak'ta sona erecek.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Spor