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Tahsin Çakmak, Altınordu'ya Hazır Dönmek İstiyor

Tahsin Çakmak, Altınordu'ya Hazır Dönmek İstiyor
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TFF 2. Lig ekibi Altınordu'nun orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak, yeni sezonda katkı sağlamak için Kuşadaspor'da çalıştığını ve Altınordu'ya hazır bir şekilde dönmek istediğini belirtti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun yaz transfer döneminde kadrosuna katıp, devre arası transfer döneminde Kuşadaspor'a kiraladığı Tahsin Çakmak, yeni sezonda Altınordu'ya hazır şekilde dönmek istediğini söyledi.

Hertha Berlin altyapısında yetiştikten sonra Almanya'da bölgesel liglerde forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak, geçtiğimiz sezonun başında Altınordu'ya transfer oldu. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeniden 1. Lig'e dönmek için mücadelede eden kırmızı-lacivertli ekipte 11 maçta görev alan Tahsin Çakmak, devre arası transfer döneminde ise 3. Lig ekibi Kuşadaspor'a kiralandı.

Kuşadaspor'da da 11 maçta forma giyen Tahsin Çakmak, takımına 1 gollük katkı sağladı. Çakmak, yeni sezonda Altınordu'ya dönmek istiyor. Tahsin Çakmak, "Kuşadaspor'da geçirdiğim dönemde kendimi hazır tutmak için çalışıyorum. Yeni sezonda Altınordu'ya hazır bir şekilde dönmüş olacağım" dedi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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