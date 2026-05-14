İran Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası öncesi binlerce kişilik destek

İran'ın başkenti Tahran'da, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için binlerce kişinin katıldığı uğurlama töreni düzenlendi. Törende yeni formalar tanıtıldı, taraftarlar ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma kararı alan İran Milli Futbol Takımı için İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla uğurlama töreni yapıldı. Başkentteki İnkılap Meydanı'nda gerçekleştirilen törende milli takımın yeni formaları tanıtılırken, futbolcular taraftarlarla birlikte tezahüratlara eşlik etti. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde düzenlenen törende, İran Milli Futbol Takımı için hazırlanan özel marşlar seslendirildi. Meydanı dolduran taraftarlar ellerinde İran bayraklarıyla milli takıma destek sloganları attı.

Törene katılan milli futbolcular, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, zaman zaman ABD ve İsrail karşıtı sloganlar da atıldı. Güvenlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu törende ayrıca yeni sezon formaları ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

İran Milli Futbol Takımı'nın, 18 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek Antalya'da hazırlık kampına girmesi, kampın ardından Dünya Kupası için ABD'ye geçmesi bekleniyor. - TAHRAN

