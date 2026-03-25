Tahliye edilen Metehan Baltacı'nın aylık geliri ortaya çıktı

Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturması kapsamında yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı çıktı. Baltacı, duruşmada aylık gelirinin 1.5 milyon lira olduğunu beyan etti ve suçlamaları reddetti.

  • Metehan Baltacı'nın aylık geliri yaklaşık 1.5 milyon liradır.
  • Metehan Baltacı, futbolda bahis soruşturması kapsamında tahliye edilmiştir.
  • Metehan Baltacı, hakkındaki suçlamaları reddetmiş ve beraat talep etmiştir.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında yargılanan Galatasaraylı Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi.

Hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilen genç futbolcu, İstanbul'da görülen duruşmada hakim karşısına çıktı.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin yaklaşık 1.5 milyon lira olduğunu beyan etti.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Baltacı, iddianamede yer alan tarihlerde U19 takımında olduğunu ve A takım oyuncularıyla iletişim kurmadığını söyledi. O dönem yalnızca yasal bir sitede iki maça bahis oynadığını belirten futbolcu, herhangi bir kazanç elde etmediğini ifade etti.

Genç stoper, hiçbir şekilde şike anlaşması yapmadığını, mesaj içeriklerinin olağan futbol sohbetleri olduğunu ve hesabına herhangi bir para girişi olmadığını vurguladı. Yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunan Baltacı, savunmasının ardından tahliye edildi. Genç oyuncu, beraatini talep etti.

Alper Kızıltepe
