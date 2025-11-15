Haberler

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar

Tahkim Kurulu'ndan 67 hakem için karar
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, 'bahis oynama' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin itirazlarını değerlendirdiğini duyurdu. PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi. Diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

  • TFF Tahkim Kurulu, bahis oynama gerekçesiyle PFDK'den ceza alan 67 hakemin itirazını değerlendirdi.
  • PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin dosyaları incelenmeye devam ediyor.
  • Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de sürüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

PFDK'den ceza alan diğer 82 hakemle ilgili Tahkim Kurulundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan üst klasman hakemi Zorbay Küçük, üst klasman hakemi Melih Kurt ve klasman hakemi Mertcan Tubay ile ilgili inceleme PFDK'de devam ediyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
