Tahkim Kurulu, Josef de Souza'nın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef De Souza'nın cezasını onadı.

Tahkim Kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası şu kararları aldı:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve E.2022-2023/41 - K.2022-2023/56 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 200.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle sonuç cezanın takdiren 100.000,00 TL para cezası biçiminde düzeltilmek suretiyle kararın onanmasına, oybirliği ile,

14. E. 2022/352 - K. 2022/327

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 08.09.2022 tarih ve E.2022-2023/54 - K.2022-2023/75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle FDT'nin 94/4. hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde;

Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine,

PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

(İHA)