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Tahir Efe Şahin 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

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Tahir Efe Şahin 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya hedefliyor
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13 yaşındaki milli para masa tenisçisi Tahir Efe Şahin, 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda madalya hedeflediğini söyledi. Şahin, 2,5 yıldır masa tenisi oynadığını belirterek ileride paralimpik oyunları şampiyonluğunu da amaçladığını ifade etti.

Milli para masa tenisçi Tahir Efe Şahin, öncelikli amacının 2026 Dünya Şampiyonası'nda madalya almak olduğunu, kariyerinin ilerleyen döneminde ise paralimpik oyunları şampiyonluğunu hedeflediğini söyledi.

Tahir Efe Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. sınıfa gittiğini ve yaklaşık 2,5 yıldır masa tenisi oynadığını belirterek, 13-19 Kasım'da Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenecek 2026 ITTF Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'na hazırlandığını söyledi.

13 yaşındaki sporcu, "Ben ameliyat oldum. Ameliyat dolayısıyla doktorum spor önerdi. Biz de masa tenisini seçtik. Masa tenisiyle böyle başladım." dedi.

Şu anda kampta bulunan Tahir Efe, önündeki organizasyonlara hazırlandığını aktararak, "Masa tenisi oynamayı seviyorum. Masa tenisi oynarken heyecanlanmıyorum. Mutluyum yani. Eğleniyorum. Hedefim 2026 Dünya Şampiyonası'na gitmek. Gidip orada madalya almak." ifadelerini kullandı.

Masa tenisine başlamak isteyen arkadaşlarına seslenen genç sporcu, "Hiçbir şey masa tenisi oynamaya engel değil." diye konuştu.

Günlük yaşamının büyük bölümünü antrenmanla geçirdiğini dile getiren Tahir Efe, "Uyanıyorum, kahvaltı yapıyorum. Sonra antrenmana gidiyorum. Antrenman yapıyorum. Sonra eve geliyorum. Benim boş vaktim olmuyor. Hep masa tenisi oynuyorum. Ailem de beni çok destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenleri ona "Şampiyon" diye sesleniyor

Okul arkadaşlarının masa tenisi oynadığını bildiğini ve elde ettiği dereceler hakkında konuştuklarını belirten Tahir Efe, "Bütün okul benim hakkımda konuşuyor. Gurur duyuyorlar." dedi.

Tahir Efe, öğretmenlerinin de kendisine "Şampiyon" diye seslendiğini ve bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Gelecekte BESYO'da eğitim almak istediğini aktaran Tahir Efe, sunları kaydetti:

"Beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Daha önce İspanya'da birinci oldum. Kazakistan'da üçüncü oldum. Balkanlarda birinci ve üçüncü oldum. En büyük hayalim ise olimpiyat şampiyonu olmak. Dünyaya altın harflerle ismimi yazdırmak istiyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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