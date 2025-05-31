Taraftardan büyük tepki var! Tadic ve Dzeko'ya mutfakta plaket verildi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya teşekkür plaketi verdi. Yıldız isimlere muftak gibi bir yerde plaket verilmesi ise sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, veda törenine başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı, sportif direktör Mario Branco, teknik direktör Jose Mourinho ve futbolcular katıldı.

"FENERBAHÇE CAMİASI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başkan Ali Koç ile Acun Ilıcalı'nın teşekkür konuşmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular iki kaptana alkışlarla veda etti.

Ali Koç yaptığı konuşmada iki tecrübeli ismin de yeni futbolculara örnek olacağını belirterek, "Her yaştan oyuncu için her zaman örnek biri olacaksınız. Size baktığımda kariyerlerine yeni başlamış, aç, canla başla ekstra çalışan, 19-20 yaşındaki oyuncular görüyorum. Size veda ediyorum ama İstanbul'da her zaman bir aileniz var. Bundan sonra hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın size bol şans ve başarı diliyorum. Bizim için yaptığınız her şey için kendi adıma ve Fenerbahçe camiası adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Acun Ilıcalı, "Size baktığım zaman iki güçlü karakter, temiz yürek ve büyük sporcular görüyorum. Sizlerle vakit geçirdiğim ve çalıştığım için gururlu ve mutluyum. Sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"SİZDEN DAHA İYİ PROFESYONELLERLE HİÇ TANIŞMADIM"

İki oyuncunun da çok iyi profesyonel olduğunu söyleyen Mourinho, "Bu yıl kariyerimin 25. yılı. 25 sene ile sezon başına 25-30 oyuncuyu çarparsanız, büyük bir sayıya ulaşırız. Sizin gibi profesyonellerle tanıştım ama sizden daha iyi profesyonellerle hiç tanışmadım. Sanırım bu size yapabileceğim iyi iltifat. Teşekkürler" dedi.

DZEKO VE TADIC'İN GÖRÜŞLERİ

Dzeko, "Sizlere ve kulübe her zaman her şeyimi verdim. Gelecekte de en iyisini diliyorum. Kulüp ve özellikle taraftarlar mutluluğu hak ediyorlar. Her şey için teşekkür ederim." derken Tadic, "Benim için güzel iki yıldı. Buradan temiz bir kalple gidiyorum ve bu en önemlisi. Sizlerle tanıştığım ve oynadığım için çok mutlu, gururluyum. Belki gelecekte birbirimizi tekrar görebiliriz." ifadelerini kullandı.