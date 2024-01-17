Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Lincoln Henrique inanılmaz bir gol attı. Henrique'nin golü, yedek kulübesinde oturan Dzeko ve Tadic tarafından ayakta alkışlandı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk etti.
LINCOLN HENRIQUE'DEN ŞIK GOL
Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı.
DZEKO VE TADIC AYAKTA ALKIŞLADI
Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Lincoln ceza sahasının sol kanadında kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve kaleye şutunu yolladı. O golü yedek kulübesinde oturan yıldız futbolculardan Dzeko ve Tadic ayakta alkışladı.