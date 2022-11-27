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Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu! Hırvatistan şov yaptı

Spor Haberleri

Kanada'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Hırvatistan, rakibini turnuvanın dışında bıraktı. Kanada, Katar'ın ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu.

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geldi. Hırvatistan, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçta Alphonso Davies, 2. dakikada perdeyi açtı. Davies, Kanada'nın Dünya Kupası finallerinde ilk golü atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Hırvatistan ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirmeyi başardı. 36. dakikada Kramaric skoru eşitledi. Marko Livaja, 44'te Hırvatları öne geçirdi.

İkinci yarıda Hırvat rüzgarı esti. Kramaric 70'te skoru 3-1'e getirdi. 90+4'te Lovro Majer son sözü söyledi ve maç 4-1 bitti.

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Atiba, bu maçla birlikte Kanada forması altında 100 karşılaşmaya çıkan ilk futbolcu oldu. Eski Beşiktaşlı Larin de 46'da oyuna girdi.

  • 1-Hırvatistan: 4 puan
  • 2-Fas: 4 puan
  • 3-Belçika: 3 puan
  • 4-Kanada: 0 puan
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Hırvatistan Spor Haberler

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