Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke belli oldu! Hırvatistan şov yaptı

Kanada'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Hırvatistan, rakibini turnuvanın dışında bıraktı. Kanada, Katar'ın ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci ülke oldu.