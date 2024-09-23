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Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi

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Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Bir kişinin elindeki tabanca ile otobüsün arkasından koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kocaelispor Kulübü, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı müsabaka için 21 Eylül Cumartesi günü kente seyahat ederken, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Otobüse tekme ve yumruklar atılırken, bir kişinin de aracın arkasından koşarak tabancasını çıkardığı görüldü.

KULÜP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "22 Eylül tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya kara yolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21 Eylül tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadeleri yer aldı.

Tabanca ile otobüsün arkasından koştular! Kocaelispor'a silahlı saldırı girişimi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Cumhuriyet Başsavcılığı Cep Telefonu Futbol Spor Bolu

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Yorumlar (6)

Can Yorumcu:

Gündem şehit polisimiz ve haberlerin altında yorum kısmı yok neden haberler com

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ankaragücü koyunca kendilerine geldiler :)

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sopalık tam

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Temel Temel:

ülke sanki kolombiya herkesin belinde silah bıçak ne ararsan var. nereye gidiyoruz. acilen bir yasa çıkarın ruhsatsız kaçak silah taşıyana en az 10 yıl hapis diyin. silah ruhsatlarını her önüne gelene vermeyin. yolda selam almaya korkar hale geldik.

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İbrahim Demirhan:

Normal bir insanın yapacağı şeyler değil bunlar Allah akıl fikir versin... ulan Allah'ınız bir peygamberiniz bir vataniniz milletiniz askeriniz polisiniz bir . biihtimal tuttuğunuz parti bile bir. tek ayrı olan şey tuttuğunuz takım sırf bu yüzden kavga dövüş acayip acayip kin nefret.. oturup düşünse ben napiyorum diye cevabı kendi kendine bulacak ama boşuna Allah birçok ayette akledenler için ibret vardır demiyor. Düşünse akletse bulacak ama yok ...

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aRMa 1979:

K9mik '!)

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