Haberler

Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı

Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı Haber Videosunu İzle
Szymanski için yolun sonu! Kulüpler arasında anlaşma sağlandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilere veda ediyor. Fenerbahçe, Szymanski için Rennes'le anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında son görüşmeler yapılıyor.

  • Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Rennes ile anlaşmaya vardı.
  • Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'de tüm kulvarlarda 134 maçta 22 gol ve 30 asist yaptı.
  • Sebastian Szymanski, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı.

Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir yıldız oyuncu daha takıma veda etmeye hazırlanıyor.

SZYMANSKI'NİN YENİ ADRESİ FRANSA

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski'nin yeni adresi Fransa Ligue 1 olacak. Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Rennes ile devam eden transfer görüşmelerinde anlaşmaya vardı. Kulüpler arasındaki görüşmelerde son detayların konuşulduğu belirtilirken, yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde noktalanacağı belirtildi.

KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

2023/24 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Sebastian Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 134 maçta 22 gol ve 30 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki orta saha, bu sezon ise 26 maçta 2 gol ve 2 asistle oynadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
ABD–AB arasındaki Grönland krizine Moskova da dahil oldu: Babanız Trump'ı kışkırtmayın

Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Babanızı kışkırtmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk