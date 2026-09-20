Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Haymanaspor ile Ünye Kadın SK 3-3 berabere kaldı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde Haymanaspor ile Ünye Kadın SK 3-3 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Haymanaspor ile Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK 3-3 berabere kaldı. Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Ünye Kadın SK Başkanı Deniz Benli ve taraftarlar izledi.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Haymanaspor ile Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK maçı 3-3 berabere kaldı.
Ünye İlçe Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Ordu Valisi Muammer Erol, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, Safi MCL Bentonit Ünye Kadın SK Başkanı Deniz Benli ile taraftar izledi.
Kaynak: AA