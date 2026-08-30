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Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

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- Ligde ilk hafta maçları tamamlandı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Ligin ilk haftasındaki Yüksekova SK-Şile Bilgidoğa karşılaşması konuk ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle oynanmadı. Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Bu maçın dışında ligin ilk haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Galatasaray-Trabzonspor: 0-0

Safi MCL Bentonit Ünye-Beşiktaş: 0-1

Haymanaspor-1207 Antalyaspor: 2-2

Fenerbahçe arsaVev-ABB FOMGET: 2-0

Giresun Sanayispor-Amed Sportif Faaliyetler: 0-7

Kayseri Kadın FK-Sultanbeyligücü: 4-3

Bakırköy Kadın Futbol-Hakkarigücü: 0-2

Kaynak: AA
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