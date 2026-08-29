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Galatasaray 0-0 Trabzonspor: Golsüz Beraberlik

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin açılış maçında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da sezona birer puanla başlarken, maç sonunda teknik ekipler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, 0-0 berabere kaldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Çim Saha'da oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla takımlar, sezona birer puanla başladı.

Öte yandan maçın ardından teknik heyetlerin sahaya girmesiyle kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Kaynak: AA
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