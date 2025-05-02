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Suvermez Kapadokya - Develigücü Maçının Hakemi Belli Oldu

Suvermez Kapadokya - Develigücü Maçının Hakemi Belli Oldu
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 30. haftasında oynanacak Suvermez Kapadokya - Develigücü maçının hakemi İzmit bölgesi Klasman hakemi Abdulbaki Ayyıldız olarak belirlendi. Maçta yardımcı hakemler Abdullah Karaduman ve Abdulsamed Yeşilbaş görev alacak.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 30. haftasında oynanacak Suvermez Kapadokya-Develigücü maçının hakemi belli oldu. Hakem Kurulu, bu maça İzmit bölgesi Klasman hakemi Abdulbaki Ayyıldız'ı görevlendirdi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta haftanın en önemli maçı olan Suvermez Kapadokya - Develigücü maçının hakemi belli oldu. Hakem Kurulu, bu maça Klasman hakemi Abdulbaki Ayyıldız'ı görevlendirdi. İzmit Bölgesi Klasman hakemine bu maçta Abdullah Karaduman ile Abdulsamed Yeşilbaş yardımcılık yapacak. Maçın 4.hakemi de Tolga Türksever oldu.

Abdulbaki Ayyıldız, bu sezon 1 Türkiye Kupası, 9 TFF 2. Lig, 3 TFF 3. Lig maçı yönetti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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