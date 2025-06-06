Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, oyuncuya ve Napoli'ye teklifini iletti. Fabrizio Romano, Al Hilal'in Victor Osimhen için Napoli'ye 65 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiğini yazdı.

ASLAN GAZA BASTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'e yıllık 21 milyon euro maaş teklif etti. Galatasaray, Arabistan'dan gelen tekliflere biraz daha yaklaşırsa Osimhen, Galatasaray'da kalıp Arabistan yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİLER

Di Marzio, Napoli ve Osimhen'in gelen teklifi reddettiğini yazdı. Habere göre Al Hilal bonuslarla birlikte Osimhen'e 26 milyon euroluk teklif yapmıştı. Al Hilal, Napoli'ye yapacağı teklifi 75'e yükseltmeyi planlıyor.

İBRE GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Fabrizio Romano, Victor Osimhen transferinde ibrenin Galatasaray'a döndüğünü yazdı. Sky Sports, Galatasaray'ın Victor Osimhen için rekor teklif yaptığını iddia etti. Haberde ayrıca Simone Inzaghi'nin Osimhen transferini kesin olarak istediği bilgisi yer aldı. Arriyadiyah'ın haberine göre Al Hilal, Osimhen'e son olarak yıllık 30 milyon euro önerdi. Ancak bu teklife rağmen olumlu geri dönüş alamadı. Transfer görüşmeleri ek talepler nedeniyle de birkaç kez durdu.